Шахтер узнал всех потенциальных соперников по плей-офф раунду Лиги Европы
Через несколько дней определится тот, кто сыграет с "горняками" за место в 1/8 финала турнира.
В четверг, 14 декабря, завершился групповой этап Лиги Европы, по результатам которого стал известен список участников как плей-офф раунда, так и 1/8 финала.
В плей-офф раунде начнет свой путь по турниру донецкий Шахтер, который занял третье место в своей группе Лиги чемпионов.
Таким образом, одна из команд, которые по итогам группового этапа вышли в плей-офф раунд, станет будущим оппонентом "оранжево-черных".
Список потенциальных соперников "горняков" выглядит следующим образом:
- Фрайбург (Германия)
- Марсель (Франция)
- Спарта Прага (Чехия)
- Спортинг (Португалия)
- Тулуза (Франция)
- Ренн (Франция)
- Рома (Италия)
- Карабах (Азербайджан)
Напомним, что жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы сезона-2023/24 состоится в понедельник, 18 декабря.
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