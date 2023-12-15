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Шахтер узнал всех потенциальных соперников по плей-офф раунду Лиги Европы

Через несколько дней определится тот, кто сыграет с "горняками" за место в 1/8 финала турнира.
Сегодня, 00:08
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

В четверг, 14 декабря, завершился групповой этап Лиги Европы, по результатам которого стал известен список участников как плей-офф раунда, так и 1/8 финала.

В плей-офф раунде начнет свой путь по турниру донецкий Шахтер, который занял третье место в своей группе Лиги чемпионов.

Таким образом, одна из команд, которые по итогам группового этапа вышли в плей-офф раунд, станет будущим оппонентом "оранжево-черных".

Список потенциальных соперников "горняков" выглядит следующим образом:

  • Фрайбург (Германия)
  • Марсель (Франция)
  • Спарта Прага (Чехия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Тулуза (Франция)
  • Ренн (Франция)
  • Рома (Италия)
  • Карабах (Азербайджан)

Напомним, что жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы сезона-2023/24 состоится в понедельник, 18 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк

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