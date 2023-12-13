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Жаркое противостояние: Порту дважды забил Шахтеру в первом тайме, гол "горняков" вышел скандальным

"Горняки" должны обыгрывать соперника, чтобы попасть в плей-офф турнира.
Сегодня, 22:50
Порту - Шахтер / Getty Images
Порту - Шахтер / Getty Images

В рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде играет с Порту.

На девятой минуте "драконы" открыли счет. Эванилсон после передачи партнера скинул во вратарскую, где Галено поразил пустые ворота.

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Подопечные Марино Пушича не стали зажиматься, а усилили давление на ворота соперника.

Уже ближе к перерыву их настрой был оправдан. Степаненко закинул на Зубкова, а тот прострелил на Сикана, который и завершил атаку. Примечательно, что боковой арбитр заранее поднял флажок, зафиксировав офсайд. Игроки Порту остановились, а "горняки" доиграли момент.

Примечательно, что решение VAR вызвало негодование у португальцев. Главный тренер Порту Сержиу Консейсан получил желтую карточку за свое поведение.

До конца первого тайма Порту сумел забить второй гол. Галено оформил дубль после скидки Пепе.

Для прохода в плей-офф Лиги чемпионов Шахтер должен обыгрывать португальский коллектив, любой другой результат устроит Порту.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи.

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