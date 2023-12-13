Жаркое противостояние: Порту дважды забил Шахтеру в первом тайме, гол "горняков" вышел скандальным
В рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде играет с Порту.
На девятой минуте "драконы" открыли счет. Эванилсон после передачи партнера скинул во вратарскую, где Галено поразил пустые ворота.
Читай также: Порту - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча
Подопечные Марино Пушича не стали зажиматься, а усилили давление на ворота соперника.
Уже ближе к перерыву их настрой был оправдан. Степаненко закинул на Зубкова, а тот прострелил на Сикана, который и завершил атаку. Примечательно, что боковой арбитр заранее поднял флажок, зафиксировав офсайд. Игроки Порту остановились, а "горняки" доиграли момент.
Примечательно, что решение VAR вызвало негодование у португальцев. Главный тренер Порту Сержиу Консейсан получил желтую карточку за свое поведение.
До конца первого тайма Порту сумел забить второй гол. Галено оформил дубль после скидки Пепе.
Для прохода в плей-офф Лиги чемпионов Шахтер должен обыгрывать португальский коллектив, любой другой результат устроит Порту.
На ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!