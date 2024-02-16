Милан - Ренн 3:0: обзор матча и результат игры 15.02.2024
В четверг, 15 февраля, на Сан-Сиро прошел первый матч итальяно-французского противостояния 1/16 финала Лиги Европы, в котором Милан принимал Ренн.
По ходу первого тайма гости несколько раз создали угрозу воротам Майка Меньяна. Но, по большому счету, на этом все и закончилось, ведь дальше "россонери" показали своему сопернику, что в этой дуэли французскому коллективу не на что рассчитывать.
Все началось на 32-й минуте, когда Рубен Лофтус-Чик ударом головой замкнул подачу с фланга в исполнении Алессандро Флоренци - англичанину никто не помешал спокойно пробить по воротам Стива Манданда.
А сразу после перерыва команда Стефано Пиоли провела ударную пятиминутку, в течение которой вопрос о победителе матча был закрыт.
Для начала Лофтус-Чик оформил дубль, вновь отметившись ударом головой. Тео Эрнандес подал угловой, Симон Кьер задел мяч головой, с чем справился вратарь, но экс-игрок Челси оказался первым на добивании.
А спустя несколько минут Эрнандес отобрал мяч у соперника, выиграв верховую борьбу. Затем последовала перепасовка с Рафаэлем Леау, который ударом в касание поразил дальний угол.
Дальше Милан играл уже по счету, не позволив Ренну забить хотя бы один гол. Через неделю команды встретятся во Франции, где итальянцы постараются не упустить то, что у них практически в кармане, а именно 1/8 финала.
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Статистика матча Милан - Ренн 1/16 финала Лиги Европы
Милан - Ренн 3:0
Голы: Лофтус-Чик, 32, 48, Леау, 53.
Ожидаемые голы (xG): 2,37 - 0,71
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 19 - 12
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 8 - 9
Милан: Меньян - Флоренци (Терраччано, 75), Кьер (Тиау, 62), Габбия, Эрнандес - Муса, Рейндерс, Пулишич (Адли, 81), Лофтус-Чик (Беннасер, 75), Леау (Окафор, 62) - Жиру.
Ренн: Манданда - Г. Дуэ (Сейду, 67), Омари, Теат, Трюффер (Нагида, 75) - Бурижо, Сантамария, Матусива (Бла, 75), Д. Дуэ (Салах, 75) - Калимуэндо (Гуири, 67), Терье.
Предупреждение: Нагида.
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