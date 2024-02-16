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Милан - Ренн 3:0: обзор матча и результат игры 15.02.2024

Ответный матч превратился практически в формальность.
Сегодня, 00:02
Рубен Лофтус-Чик / Getty Images
Рубен Лофтус-Чик / Getty Images

В четверг, 15 февраля, на Сан-Сиро прошел первый матч итальяно-французского противостояния 1/16 финала Лиги Европы, в котором Милан принимал Ренн.

По ходу первого тайма гости несколько раз создали угрозу воротам Майка Меньяна. Но, по большому счету, на этом все и закончилось, ведь дальше "россонери" показали своему сопернику, что в этой дуэли французскому коллективу не на что рассчитывать.

Все началось на 32-й минуте, когда Рубен Лофтус-Чик ударом головой замкнул подачу с фланга в исполнении Алессандро Флоренци - англичанину никто не помешал спокойно пробить по воротам Стива Манданда.

Источник: Getty Images

А сразу после перерыва команда Стефано Пиоли провела ударную пятиминутку, в течение которой вопрос о победителе матча был закрыт.

Для начала Лофтус-Чик оформил дубль, вновь отметившись ударом головой. Тео Эрнандес подал угловой, Симон Кьер задел мяч головой, с чем справился вратарь, но экс-игрок Челси оказался первым на добивании.

А спустя несколько минут Эрнандес отобрал мяч у соперника, выиграв верховую борьбу. Затем последовала перепасовка с Рафаэлем Леау, который ударом в касание поразил дальний угол.

Источник: Getty Images

Дальше Милан играл уже по счету, не позволив Ренну забить хотя бы один гол. Через неделю команды встретятся во Франции, где итальянцы постараются не упустить то, что у них практически в кармане, а именно 1/8 финала.

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Статистика матча Милан - Ренн 1/16 финала Лиги Европы

Милан - Ренн 3:0
Голы: Лофтус-Чик, 32, 48, Леау, 53.

Ожидаемые голы (xG): 2,37 - 0,71
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 19 - 12
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 8 - 9

Милан: Меньян - Флоренци (Терраччано, 75), Кьер (Тиау, 62), Габбия, Эрнандес - Муса, Рейндерс, Пулишич (Адли, 81), Лофтус-Чик (Беннасер, 75), Леау (Окафор, 62) - Жиру.

Ренн: Манданда - Г. Дуэ (Сейду, 67), Омари, Теат, Трюффер (Нагида, 75) - Бурижо, Сантамария, Матусива (Бла, 75), Д. Дуэ (Салах, 75) - Калимуэндо (Гуири, 67), Терье.

Предупреждение: Нагида.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ренн

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