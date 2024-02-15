Фейеноорд - Рома 1:1: обзор матча и результат игры 15.02.2024

В четверг, 15 февраля, в Роттердаме на Де Кюйп прошел первый матч противостояния 1/16 финала Лиги Европы между Фейеноордом и Ромой.

Это была встреча двух равных соперников, которые ни в чем не уступали друг другу. А потому первый гол пришлось ждать почти весь первый тайм.

Уже в компенсированное время Квилиндсхи Гартман с левого фланга навесил в штрафную, где Игор Пайшан точным ударом головой переправил мяч в сетку ворот "волков".

Источник: Getty Images

Но так как соперники действительно были равными, то и ответный гол получился как под копирку.

На 67-й минуте Леонардо Спинаццола получил мяч на левом фланге, совершил подачу в штрафную, а Ромелу Лукаку в борьбе головой отправил мяч в дальний угол.

Источник: Getty Images

Ближе к концу матча хозяева поля активизировались, но вырвать победу ни у одной из сторон так и не получилось. А потому участник 1/8 финала определится в Риме 22 февраля.

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Статистика матча Фейеноорд - Рома 1/16 финала Лиги Европы

Фейеноорд - Рома 1:1

Голы: Пайшан, 45+1 - Лукаку, 67.

Ожидаемые голы (xG): 1,23 - 0,81

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 16 - 13

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 10 - 11

Фейеноорд: Велленройтер - Ньювкоп (Рид, 78), Белен, Ганцко, Гартман - Стенгс (Иванушец, 71), Зерруки, Виффер - Минтех (Лингр, 63), Уэда (Хименес, 63), Пайшан (Миламбо, 78).

Рома: Свилар - Карсдорп (Челик, 80), Льоренте, Манчини, Спинаццола - Бове (Кристанте, 87), Паредес, Пеллегрини - Дибала (Бальданци, 87), Лукаку, Залевски (Эль-Шаарави, 63).

Предупреждения: Белен, Минтех, Стенгс - Льоренте, Бове.

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