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Рейнджерс - Бенфика 0:1 результат и обзор матча Лиги Европы

Португальский клуб минимально переиграл соперника.
Вчера, 21:39
Бенфика прошла Рейнджерс / Getty Images
Бенфика прошла Рейнджерс / Getty Images

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы Рейнджерс на своем поле принимал Бенфику. В первом поединке команды сыграли вничью - 2:2.

Судьбу второго противостояния решил один гол, который был забит на 66-й минуте. Ди Мария отдал передау на Рафу Силва, который и забил.

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Португальцы лучше смотрелись по ходу всей встречи, хоть и Рейнджерс отвечал опасными атаками.

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин совершил три сейва за матч.

Статистика матча Рейнджерс - Бенфика 1/8 финала Лиги Европы

Рейнджерс - Бенфика 0:1 (первый матч - 2:2)
Гол: Рафа Силва, 66

Ожидаемые голы (xG): 0.49 - 1.98
Владение мячом: 59%-41%
Удары: 12-14
Удары в створ: 3-4
Угловые: 8-6
Фолы: 8-4

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