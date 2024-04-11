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Байер - Вест Хэм: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 11.04.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги Европы. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 13:18
Байер - Вест Хэм
Байер - Вест Хэм

В четверг, 11 апреля, состоится первое матче противостояния 1/4 финала Лиги Европы между леверкузенским Байером (Германия) и Вест Хэмом (Англия).

Следует отметить, что на старте этого сезона команды встречались в спарринге, в котором сильнее оказались ребята Хаби Алонсо, они победили англичан с разгромным счетом 4:0.

Матч пройдет в Леверкузене на стадионе БайАрена. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Байер - Вест Хэм
В Украине первый матч 1/4 финала Лиги Европы между Байером и Вест Хэмом покажет видеосервис Megogo.


На предыдущей стадии турнира невероятный Байер в тяжелейшем противостоянии прошел азербайджанский Карабах (2:2 и 3:2), тогда как их соперники встречались с другой немецкой командой - Фрайбургом (0:1 и 5:0).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги Европы сезона-2023/24.

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