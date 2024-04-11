Байер - Вест Хэм: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 11.04.2024
В четверг, 11 апреля, состоится первое матче противостояния 1/4 финала Лиги Европы между леверкузенским Байером (Германия) и Вест Хэмом (Англия).
Следует отметить, что на старте этого сезона команды встречались в спарринге, в котором сильнее оказались ребята Хаби Алонсо, они победили англичан с разгромным счетом 4:0.
Матч пройдет в Леверкузене на стадионе БайАрена. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22.00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Байер - Вест Хэм
В Украине первый матч 1/4 финала Лиги Европы между Байером и Вест Хэмом покажет видеосервис Megogo.
На предыдущей стадии турнира невероятный Байер в тяжелейшем противостоянии прошел азербайджанский Карабах (2:2 и 3:2), тогда как их соперники встречались с другой немецкой командой - Фрайбургом (0:1 и 5:0).
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги Европы сезона-2023/24.
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