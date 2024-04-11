Ливерпуль - Аталанта: Обзор и результат матча Лиги Европы

В рамках четвертьфинала Лиги Европы Ливерпуль на своем поле встретился с Аталантой.

В начале команды обменялись очень острыми моментами, но ни Дарвин Нуньес, ни Марио Пашалич не смогли открыть счет в поединке.

После этого "красные" взяли игру под свою инициативу. Особенно опасным был удар Харви Эллиотта на 27-ой минуте, но забить так и не удалось.

Поэтому, после этого свое слово сказали бергамаски, а именно Джанлука Скамакка. Итальянский форвард открыл счет на 37-ой минуте поединка.

Во второй половине встречи "красным" надо было спасать встречу, но они выглядели очень апатично, и лишь наоборот усугубили свою ситуацию, позволив Скамацке забить второй раз.

За 10 минут до конца Салах мог хотя бы сокращать отставание, но его гол отменили из-за офсайда, и вместо этого Аталанта позже довела счет до разгромного.

Статистика матча Лиги Европы Ливерпуль - Аталанта Ливерпуль - Аталанта

Ливерпуль - Аталанта 0:3

Голы: Скамакка, 37, 60, Пашалич, 83

xG: 0.80 - 1.98

Удары: 13 - 11

Удары в створ ворот: 2 - 7

Ливерпуль: Келлегер - Гомес, Конате, ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 46) - Джонс (Собослаи, 46), Эндо (Жота, 76), Мак Аллистер - Эллиотт (Салах, 46), Нуньес (Диас, 60), Гакпо

Аталанта: Муссо - Дзаппакоста, Джимсити, Гин, Эдерсон - Руджери, де Рон, Пашалич - Копмейнерс - Скамакка, Де Кетеларе (миранчук, 89)

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