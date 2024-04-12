Милан - Рома: Обзор и результат матча Лиги Европы 11.04.2024

В рамках четвертьфинала Лиги Европы Рома на выезде встретилась с Миланом.

Первыми угрозу для ворот соперника создали все же хозяева. Тиджани Рейндерс опасно пробивал, но Миле Свилар справился с ударом своего оппонента.

Чуть позже шанс был у Стефана Эль-Шаарави. Бывший игрок "россонери" заработал угловой, с которого его уже нынешняя команда открыла счет благодаря мощному удару Джанлуки Манчини.

Милан, в целом, выглядел лучше и даже имел несколько мощных шансов, чтобы хотя бы сравнять счет, в частности, почти на последних минутах Жиру опасно пробил в перекладину, но все же коллектив Стефано Пиоли не создал себе комфортных условий перед ответным матчем в Риме через неделю, 18 апреля.

Статистика матча Лиги Европы Милан - Рома

Милан - Рома 0:1

Гол: Манчини, 17

xG: 1.36 - 0.56

Удары: 24 - 10

Удары в створ ворот: 5 - 3

Владение мячом: 48% - 52%

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