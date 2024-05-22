Байер без номинального форварда, Аталанта без сюрпризов: Составы на финал Лиги Европы
Леверкузенский Байер и Аталанта сыграют в финале Лиги Европы в ирландском Дублине.
Хаби Алонсо и Джан Пьеро Гасперини определились с составами на данный поединок.
Леверкузенский Байер выйдет на этот поединок без номинального центрфорварда. На острие атаки выйдет Амин Адли, который, вероятнее всего возьмет на себя роль «ложной девятки».
Байер: Ковар - Инкапье, Та, Тапсоба - Станишич, Джака, Паласиос, Гримальдо - Вирц, Фримпонг - Адли.
Запасные: Градецки, Ломб, Коссуну, Хоффман, Иглесиас, Андрих, Артур, Шик, Телла, Бонифейс, Гложек, Пуэрта
Бергамаски не удивили своим выбором на этот матч, выпустив полностью оптимальный состав.
Аталанта: Муссо - Дзаппакоста, Джимсити, Гиен, Колашинац - Купмайнерс, Эдерсон, Руджерри - Лукман, де Кетеларе, Скамакка
Запасные: Карнесекки, Росси, Толой, Скальвини, де Рон, Баккер, Адопо, Гольм, Гатебур, Миранчук, Пашалич, Туре
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