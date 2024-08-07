Кривбасс прибыл в Кошице, где сыграет с Викторией в квалификации Лиги Европы

Первый матч состоится уже завтра, 8 августа.

Криворожский Кривбасс уже прибыл в Словакию (Кошице), где подопечные Юрия Вернидуба сыграют первый матч в квалификации к групповому этапу Лиги Европы против Виктории.

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По информации клубной пресс-службы, сегодня, 7 августа, в 18:00 начнется пресс-конференция с участием главного тренера "красно-белых" Юрия Вернидуба и игрока команды. После этого в 18:30 состоится тренировка криворожцев.

Напомним, матч Кривбасс-Виктория состоится 8 августа и начнется в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на следующий четверг, 15 августа.

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