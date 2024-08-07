"Мы к этому готовы": Вернидуб рассказал, чего ждать от матча с Викторией

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб поделился мыслями по поводу первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против чешской Виктории Пльзень.

"Очень доволен тем, что Кривбасс смог уже через два года участия в УПЛ пробиться в еврокубки. Очень благодарен клубу, своим ребятам, что мы за такой короткий срок уже делаем первые шаги в Лиге Европы. Мы настроены. Понимаем, что соперник очень мощный. Они дошли в прошлом году до 1\4 финала Лиги Конференций. Но мы хотим достигать своих целей, побеждать и двигаться дальше. Как оно будет? Увидим завтра здесь в Кошице на этом прекрасном стадионе.

Контрольный матч против Виктории зимой? Это была товарищеская встреча, в которой не стоит обращать внимание на результат. Да, мы уступили 0:3. Но тогда в чешской команде были другие игроки. Ушел Хоры, будет пропускать игру Каду. Завтра - Лига Европы, совсем другой уровень и настроение. Виктория играет агрессивно, мы к этому готовы. Виктория играет с тремя центральными защитниками, также это учитываем. У соперника есть три игрока, выступающих за сборную Чехии. Это хорошие футболисты, один из нападающий Шульц, забивший 18 голов в прошлом сезоне. Мы уважаем соперника, но ни в коем случае его не боимся".

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"К матчу все готовы, кроме новичка Конате и Задераки. У них повреждения. Но 10-12 августа ждем их возвращения в общую группу. Если пройдем этот раунд, то на следующий сможем их дозаявить.

Третий год идет война с россиянами, нелегкое время для нашей страны. Но мы играем дома чемпионат Украины. Также не очень легко, ведь воздушные тревоги прерывают матчи. Но это уже наши проблемы, мы уже привыкли. Также я благодарен нашим легионерам, которые приезжают защищать цвет Кривбасса, не смотря на войну. Я благодарен также ФК Кривбасс, что могу заниматься своим любимым делом, ведь вы знаете, что я тоже защищал Украину, был там, где очень "жарко". Мы знаем, за что мы играем и для кого. У нас у каждого много родственников и знакомых, которые сейчас на передовой. Потому знаем, ради кого будем играть завтра. Почему играем в Словакии? Здесь самый лучший логистический центр", - приводит слова Вернидуба официальный сайт криворожского клуба.

Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы Кривбасс - Виктория состоится в четверг, 8 августа, в словацком Кошице и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее Кривбасс узнал потенциальных соперников в финальном раунде квалификации Лиги Европы.

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