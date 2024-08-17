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Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

Николай Балакин будет главным арбитром встречи между Брагой и Рапидом.
Сегодня, 16:45
Николай Балакин / Getty Images
Николай Балакин / Getty Images

Украинская бригада арбитров будет работать на матче плей-офф валификации Лиги Европы Брага-Рапид. Об этом пишет УЕФА.

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По официальной информации, главным арбитром игры назначен Николай Балакин, который 14 августа работал четвертым рефери на матче Суперкубка УЕФА между Реалом и Аталантой (2:0).

Помощниками в поле будут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром на игре будет работать Денис Шурман.

На матче будет работать система ВАР, за которую будет отвечать нидерландская пара арбитров. Арбитром ВАР будет Деннис Хиглер, а его ассистентом – Эдвин ван де Грааф.

Напомним, матч Брага – Рапид запланирован на 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22.30.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Николай Балакин

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