Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы
Украинская бригада арбитров будет работать на матче плей-офф валификации Лиги Европы Брага-Рапид. Об этом пишет УЕФА.
Читай также: Перес поделился впечатлениями от победы Реала в Суперкубке УЕФА, вспомнив дебют Мбаппе
По официальной информации, главным арбитром игры назначен Николай Балакин, который 14 августа работал четвертым рефери на матче Суперкубка УЕФА между Реалом и Аталантой (2:0).
Помощниками в поле будут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром на игре будет работать Денис Шурман.
На матче будет работать система ВАР, за которую будет отвечать нидерландская пара арбитров. Арбитром ВАР будет Деннис Хиглер, а его ассистентом – Эдвин ван де Грааф.
Напомним, матч Брага – Рапид запланирован на 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22.30.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!