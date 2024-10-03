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Футбол

Довбик не попал в стартовый состав Ромы на матч Лиги Европы

Украинец остался в запасе.
Вчера, 20:59

В рамках 2-го тура Лиги Европы Рома встретится со шведским Эльфсборгом.

Наставник «волков» Иван Юрич оставил украинца Артема Довбика вне стартового состава команды.

Форвард остался на скамейке запасных и сможет усилить игру команды выходом на замене.

Отметим, что на предматчевой пресс-конференций Юрич делал акцент на усталости Довбика и говорил, что решение относительно того, каким будет его участие в матче будет приниматься непосредственно перед его началом.

Напомним, на нашем сайте есть расписание матчей Лиги Европы[[/link_local

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