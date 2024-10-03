Довбик не попал в стартовый состав Ромы на матч Лиги Европы
Украинец остался в запасе.
В рамках 2-го тура Лиги Европы Рома встретится со шведским Эльфсборгом.
Наставник «волков» Иван Юрич оставил украинца Артема Довбика вне стартового состава команды.
Форвард остался на скамейке запасных и сможет усилить игру команды выходом на замене.
Отметим, что на предматчевой пресс-конференций Юрич делал акцент на усталости Довбика и говорил, что решение относительно того, каким будет его участие в матче будет приниматься непосредственно перед его началом.
Напомним, на нашем сайте есть расписание матчей Лиги Европы[[/link_local
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!