Порту - Манчестер Юнайтед 3:3: обзор матча и результат игры 03.10.2024

Второй раз подряд манкунианцы завершали встречу без Бруно Фернандеша.

Самый веселый матч второго тура основной части Лиги Европы прошел в Португалии на Драгау, где Порту принимал Манчестер Юнайтед.

Очень быстро гости не только вышли вперед, но и создали комфортное преимущество. И что более удивительно, в обоих голам поучаствовал Маркус Рэшфорд (на пару с Диогу Коштой).

Сначала англичанин сместился в центр и пробил в ближний угол. Мяч от ноги вратаря закатился в ворота. А затем вингер помог отличиться Расмусу Хойлунду, который с острого угла пробил Кошту.

Но так же быстро МЮ умудрился позволить "драконам" отыграться: Пепе оказался первым на добивании после сейва Андре Онана, а Саму Омородион переиграл Маттейса де Лигта в верховой борьбе.

А на старте второго тайма все тот же Омородион оформил дубль, после которого хозяева поля отдали мяч сопернику и отошли в оборону, временами очень опасно выбегая в контратаки.

Источник: Getty Images

Юнайтед тем временем казался безнадежным, все сваливалось в навесы в никуда и дальние удары, которые не достигали своей цели.

Зато своей цели достиг Бруно Фернандеш, который решил замкнуть подачу не головой, а высоко поднятой ногой. Параллельным курсом летел защитник - игроки столкнулись. В итоге судья показал капитану гостей вторую желтую карточку и удалил того с поля.

Но даже в меньшинстве "красные дьяволы" сумели спастись. В добавленное время Кристиан Эриксен исполнил угловой, а Харри Магуайр ударом головой замкнул подачу и принес своей команде ничейный результат.

После двух туров Лиги Европы команды идут рядом: Манчестер Юнайтед занимает 21-ю строчку, имея два очка, а Порту - 21-ю с одним баллом в активе.

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Статистика матча Порту - Манчестер Юнайтед второго тура основной части Лиги Европы

Порту - Манчестер Юнайтед 3:3

Голы: Пепе, 27, Омородион, 34, 50 - Рэшфорд, 7, Хойлунд, 20.

Ожидаемые голы (xG): 2.57 - 2.03

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 15 - 29

Удары в створ: 7 - 9

Фолы: 7 - 7

Порту: Кошта - Мариу (Гюль, 77), Педру, Перес, Моура - Нико, Эустакио (Виейра, 77), Варела (Намасо, 90+2) - Пепе (М. Фернандеш, 62), Омородион (Груич, 77), Галено.

Манчестер Юнайтед: Онана - Мазрауи, де Лигт (Эванс, 78), Мартинес (Магуайр, 78), Далот - Каземиро, Эриксен, Диалло (Антони, 68), Б. Фернандеш, Рэшфорд (Гарначо, 46) - Хойлунд (Зиркзе, 68).

Предупреждения: Омородион - Б. Фернандеш.

Удаление: Б. Фернандеш, 81 (Манчестер Юнайтед, вторая желтая карточка).

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