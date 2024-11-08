"Почему ты не играешь?": Гарначо потроллил фаната, который стал его поучать

Аргентинц сумел выкрутиться во время провокации от болельщика.

В рамках четвертого тура Лиги Европы Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл ПАОК (2:0).

Перед поединком случилась скандальная ситуация с одним из вингеров "красных дьяволов" - Алехандро Гарначо.

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Перед матчем один из болельщиков подошел к фанатам, чтобы поздороваться и сделать фото, но один из них спровоцировал игрока.

"Сегодня лучше пасуй, забивай гол, а также работай над первым касанием".

Гарначо ответил на наставления с сарказмом и спросил:

"Почему ты не играешь?".

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