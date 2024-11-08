"Почему ты не играешь?": Гарначо потроллил фаната, который стал его поучать
Аргентинц сумел выкрутиться во время провокации от болельщика.
В рамках четвертого тура Лиги Европы Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл ПАОК (2:0).
Перед поединком случилась скандальная ситуация с одним из вингеров "красных дьяволов" - Алехандро Гарначо.
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Перед матчем один из болельщиков подошел к фанатам, чтобы поздороваться и сделать фото, но один из них спровоцировал игрока.
"Сегодня лучше пасуй, забивай гол, а также работай над первым касанием".
Гарначо ответил на наставления с сарказмом и спросил:
"Почему ты не играешь?".
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