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"Почему ты не играешь?": Гарначо потроллил фаната, который стал его поучать

Аргентинц сумел выкрутиться во время провокации от болельщика.
Сегодня, 13:55
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

В рамках четвертого тура Лиги Европы Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл ПАОК (2:0).

Перед поединком случилась скандальная ситуация с одним из вингеров "красных дьяволов" - Алехандро Гарначо.

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Перед матчем один из болельщиков подошел к фанатам, чтобы поздороваться и сделать фото, но один из них спровоцировал игрока.

"Сегодня лучше пасуй, забивай гол, а также работай над первым касанием".

Гарначо ответил на наставления с сарказмом и спросил:

"Почему ты не играешь?".

Напомним, Ванда Нара огласила про новые отношения после разрыва с Икарди - избранник младше на 13 лет.

 

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