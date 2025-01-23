Рома с Довбиком неожиданно уступила АЗ

В четверг, 23 января, АЗ Алкмаар принимал дома Рому в рамках 7-го раунда Лиги Европы.

Команды совершенно не спешили в атаку, перекатывая мяч между собой и ожидая ошибок от соперника. Обороны обеих команд действовали уверенно, а потому моментов не было совсем. 4:1 по ударам за 45 минут.

Со стартом второго тайма Артем Довбик отправился отдыхать, вместо него вышел Матиас Соуле, однако лучше не стало. Хотя Рома и увеличила свой контроль над матчем, моментов "волки" создавали все так же мало.

По сути единственный по-настоящему момент и завершилсся голом. Трой Перротт принял долгую передачу партнера и сразу переправил мяч в ворота.

Статистика матча АЗ - Рома седьмого тура Лиги Европы

АЗ - Рома 1:0

Гол: Перротт, 80

Ожидаемые голы (xG): 0.96 - 0.63

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 7 - 11

Удары в створ: 1- 2

Угловые: 6 - 1

Фолы: 19 - 10

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