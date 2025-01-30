iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм уверенно вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Английские клубы показали достойный результат на основном этапе.
Вчера, 23:59
Диогу Далот / Getty Images
Диогу Далот / Getty Images

В четверг, 30 января, Манчестер Юнайтед отправился в гости к ФКСБ в рамках завершающего тура основного этапа Лиги Европы.

С первых же минут румыны полностью отдали мяч сопернику и старались искать пространство для контратак. МЮ же в своем стиле ничего не мог придумать в финальной трети поля.

За весь первый тайм два момента имел Кобби Майну, а Стяуа ответила лишь одним опасным штрафным. А вот во втором тайме Аморим усилил атаку, и уже к истечению первого часа манкунианцы открыли счет голом Диогу Далота.

А еще через 10 минут свой гол все же сумел забить Кобби Майну. После этого ФКСБ оживился, но времени на то, чтобы исправить ситуацию уже попросту не было. Манчестер Юнайтед отправился в 1/8, а ФКСБ - в 1/16 финала Лиги Европы.

Статистика матча ФКСБ - Манчестер Юнайтед 8-го тура Лиги Европы

ФКСБ - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Далот, 60, Майну, 68

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 2.59
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 8 - 21
Удары в створ: 3 - 7
Угловые: 3 - 6
Фолы: 14 - 10

В параллельном матче Тоттенхэм принимал дома Эльфсборг.

"Шпоры" еще более уверенно задавили менее именитого соперника, однако так же никак не могли забить гол. Первый хоть немного опасный момент получился лишь к 32-й минуте, но кипер легко парировал удар Бентанкура.

В итоге первый тайм завершился без голов, но во втором тайме ситуация не поле нисколько не изменилась. Открыть счет "шпорам" удалось лишь на 70-й минуте, Скарлетт отлично выпрыгнул на подачу и вколотил мяч без шансов для кипера.

А уже в последней десятиминутке Аджаи довел счет до уверенных 2:0, а уже Майки Мур поставил точку в матче. Тоттенхэм вслед за МЮ сыграет в 1/8 финала, а Эльфсборг покидает текущий розыгрыш Лиги Европы.

Статистика матча Тоттенхэм - Эльфсборг 8-го тура Лиги Европы

Тоттенхэм - Эльфсборг 3:0
Голы: Скарлетт, 70, Аджаи, 84, Мур, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 1.56 - 0.46
Владение мячом: 82% - 18%
Удары: 21 - 4
Удары в створ: 11 - 0
Угловые: 10 - 0
Фолы: 5 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм манчестер юнайтед

Статьи по теме

Тоттенхэм согласовал трансфер таланта Баварии Тоттенхэм согласовал трансфер таланта Баварии
Клубы АПЛ борются за вингера Баварии Клубы АПЛ борются за вингера Баварии
Манчестер Юнайтед сотрудничает с одним из лучших тренеров по легкой атлетике Манчестер Юнайтед сотрудничает с одним из лучших тренеров по легкой атлетике
Легенда сборной Испании встречается со звездой фильмов для взрослых: она покорила OnlyFans Легенда сборной Испании встречается со звездой фильмов для взрослых: она покорила OnlyFans
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа01:12
Легенда сборной Испании встречается со звездой фильмов для взрослых: она покорила OnlyFans
Лига Европы00:40
Ярмоленко - о победе над РФШ: На кону была честь клуба
Лига Европы00:37
Динамо - РФШ 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы
Лига Европы00:30
Лига Европы: общая турнирная таблица основного этапа
Лига Европы00:20
Лига Европы: Динамо победило в последнем матче, уверенные победы МЮ и Тоттенхэма
Лига Европы00:05
Довбик сыграет в стыках, английские клубы в 1/8: Кто вышел в плей-офф Лиги Европы
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм уверенно вышли в 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы23:55
Динамо минимальной победой над РФШ завершило выступления в Лиге Европы
Киберспорт23:42
Passion UA вылетели с CCT Series 6
Киберспорт23:41
NaVi Junior пробились в гранд-финал CCT Series 6
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK