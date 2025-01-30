Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм уверенно вышли в 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 30 января, Манчестер Юнайтед отправился в гости к ФКСБ в рамках завершающего тура основного этапа Лиги Европы.

С первых же минут румыны полностью отдали мяч сопернику и старались искать пространство для контратак. МЮ же в своем стиле ничего не мог придумать в финальной трети поля.

За весь первый тайм два момента имел Кобби Майну, а Стяуа ответила лишь одним опасным штрафным. А вот во втором тайме Аморим усилил атаку, и уже к истечению первого часа манкунианцы открыли счет голом Диогу Далота.

А еще через 10 минут свой гол все же сумел забить Кобби Майну. После этого ФКСБ оживился, но времени на то, чтобы исправить ситуацию уже попросту не было. Манчестер Юнайтед отправился в 1/8, а ФКСБ - в 1/16 финала Лиги Европы.

Статистика матча ФКСБ - Манчестер Юнайтед 8-го тура Лиги Европы

ФКСБ - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Далот, 60, Майну, 68

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 2.59

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 8 - 21

Удары в створ: 3 - 7

Угловые: 3 - 6

Фолы: 14 - 10

В параллельном матче Тоттенхэм принимал дома Эльфсборг.

"Шпоры" еще более уверенно задавили менее именитого соперника, однако так же никак не могли забить гол. Первый хоть немного опасный момент получился лишь к 32-й минуте, но кипер легко парировал удар Бентанкура.

В итоге первый тайм завершился без голов, но во втором тайме ситуация не поле нисколько не изменилась. Открыть счет "шпорам" удалось лишь на 70-й минуте, Скарлетт отлично выпрыгнул на подачу и вколотил мяч без шансов для кипера.

А уже в последней десятиминутке Аджаи довел счет до уверенных 2:0, а уже Майки Мур поставил точку в матче. Тоттенхэм вслед за МЮ сыграет в 1/8 финала, а Эльфсборг покидает текущий розыгрыш Лиги Европы.

Статистика матча Тоттенхэм - Эльфсборг 8-го тура Лиги Европы

Тоттенхэм - Эльфсборг 3:0

Голы: Скарлетт, 70, Аджаи, 84, Мур, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 1.56 - 0.46

Владение мячом: 82% - 18%

Удары: 21 - 4

Удары в створ: 11 - 0

Угловые: 10 - 0

Фолы: 5 - 11

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