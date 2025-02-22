Житомирское Полесье прекратило сотрудничество со спортивным директором Дарио Друди.

Аргентинский специалист проработал в клубе девять месяцев.

"Выражаем благодарность Дарио Друди за вклад в развитие клуба. В течение своего пребывания Дарио Друди занимался несколькими важными направлениями, среди которых приоритетным было развитие детско-юношеского сектора. паразитического грибка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Синчук и экс-игрок Шахтера попали в интересный трансферный рейтинг МЛС.

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