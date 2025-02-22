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Футбол

Синчук и экс-игрок Шахтера попали в интересный трансферный рейтинг МЛС

Кевина Келси вместе с украинским талантом выделили.
Сегодня, 00:51
Getty Images
Getty Images

Портал TransferRoom опубликовал топ-10 игроков МЛС по интересному показателю.

Ресурс выделил десятку игроков, которые вероятнее всего повысят свою трансферную стоимость по итогам текущего сезона.

Возглавил рейтинг экс-форвард Мидлсбро Эммануэль Латте-Лат, который перешел в Атланту и ожидается, что после завершения кампании его стоимость будет составлять 27.7 млн долларов.

В топ-3 также попали новички Цинциннатти и Остина Кевин Денки и Мирто Узуни соответственно, стоимость которых должна составлять 19.9 и 15.7 млн долларов.

В рейтинге нашлось место и Геннадию Синчуку и Кевину Келси. Украинец, который стал игроком Монреаля, по мнению экспертов сайта должен повысить свою стоимость до 6.7 млн долларов, а венесуэлец, который играл за Шахтер, а теперь будет защищать цвета Портленд Тимберс должен повысить свою стоимость до 7.8 млн долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Геннадий Синчук

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