Ворскла и Карпаты не смогли выявить победителя
Полтавчане отобрали очки у претендента на еврокубки.
В рамках 20-го тура чемпионата Украины Ворскла в домашнем поединке принимала Карпаты.
Львовский коллектив был фаворитом на победу, однако взломать оборону соперника не сумел.
Ворсла показала отличную игру в защите, но впереди создать гол не вышло.
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В итоге поединок завершился в нулевую ничью.
В турнирной таблице УПЛ Карпаты идут на шестой строчке с 28 баллами, а Ворскла занимает 14-ю позицию с 18 очками.
Ворскла - Карпаты 0:0
Отметим, что Полесье в голевом матче обыграло Черноморец и приблизилось к лидерам УПЛ.
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