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Ворскла и Карпаты не смогли выявить победителя

Полтавчане отобрали очки у претендента на еврокубки.
Сегодня, 15:23
Ворскла - Карпаты / ФК Ворскла
Ворскла - Карпаты / ФК Ворскла

В рамках 20-го тура чемпионата Украины Ворскла в домашнем поединке принимала Карпаты.

Львовский коллектив был фаворитом на победу, однако взломать оборону соперника не сумел.

Ворсла показала отличную игру в защите, но впереди создать гол не вышло.

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В итоге поединок завершился в нулевую ничью.

Источник: ФК Ворскла

В турнирной таблице УПЛ Карпаты идут на шестой строчке с 28 баллами, а Ворскла занимает 14-ю позицию с 18 очками.

Ворскла - Карпаты 0:0

Отметим, что Полесье в голевом матче обыграло Черноморец и приблизилось к лидерам УПЛ.

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