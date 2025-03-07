Автогол помог Левому Берегу уверенно обыграть Верес

"Аисты" уже дважды обыграли подопечных Олега Шандрука в этом сезоне.

В пятницу, 7 марта, Левый Берег принимал дома Верес в рамках 20-го тура УПЛ.

Верес начал очень активно, однако воротам Механива ничего не угрожало. В ответ же хозяева провели отличную атаку, которая завершилась автоголом Вовченко, который пытался прервать прострел Синицы.

В течение первого тайма команды пытались атаковать, однако никто из защитников не ошибался, и к 30-й минуте матча не было ни одного удара в створ. Лишь на 41-й минуте Кожухарю пришлось вступить в игру и отразить удар Шаповала.

Второй тайм начался куда интенсивней, обе команды бежали в атаку, стараясь забить гол. И на 59-й минуте Шастал воспользовался ошибкой вратаря и удвоил преимущество "аистов". После этого хозяева уже уверенно довели игру до закономерного итога, практически на оставив Вересу шансов спасти матч.

Левый Берег - Верес 2:0

Голы: Вовченко (автогол), 11, Шастал, 59

Левый Берег: Механив - Шаповал, Семенов, Банада, Соколов - Дедух, Косовский, Шастал (Галас, 79), Когут (Войцеховский, 67) - Синица (Ризнык, 86), Сухоручко (Кобзарь, 79).

Верес: Кожухарь - Шевченко (Смиян, 75), Вовченко, Чечер (Клец, 46), Куция (Протасевич, 75) - Дахновский, Кучеров, Харатин, Шарай (Луан, 46) - Гайдучик, Годя (Степанюк, 46).

Предупреждения: Когут, Банада - Куция, Чечер, Харатин

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