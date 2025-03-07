Дубль Мичина принес Заре победу над Оболонью

В пятницу, 7 марта, Заря играла с Оболонью в рамках 20-го тура УПЛ.

Хозяева сразу взяли в свои руки инициативу, Мичин дважды и один раз Яцык имели отличные шансы открыть счет. На это Оболонь ответила несколькими опансыми угловыми, но тоже не сумела забить.

Счет был открыт лишь на 43-й минуте, когда после рикошетов мяч оказался у Мичина, который и вколотил его в ближнюю девятку.

Второй тайм начался с отличного момента гостей, но Сапутин спас свою команду. А вот уже в ответной атаке Федоровский не смог помешать Мичину оформить дубль.

Гости все же сумели отыграть один мяч благодаря стандарту. Мяч после сейва Сапутина оказался у Карася, который и записал гол на свой счет, но по итогу 90 минут луганчане сумели удержать победный счет.

Заря - Оболонь 2:1

Голы: Мичин, 43, 62 - Карась, 68

Заря: Сапутин - Жуниньо, Башич, Джордан, Тронтель - Яцык, Попара, Мичин (Дрышлюк, 89) - Слесар (Василец, 67), Горбач (Будковский, 67), Белоцерковец.

Оболонь: Федоровский - Суханов, Карась, Приймак, Стасюк - Витенчук, Близниченко (Прокопенко, 64), Черненко (Ломницкий, 78), Груша (Курко, 87), Ильин - Устименко.

Предупреждения: Слесар, Попара - Черненко, Шищенко, Карась

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