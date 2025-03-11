Шовковский: Игроки Динамо должны научиться любить футбол в себе, а не себя в футболе

Главный тренер Динамо Киев Александр Шовковский прокомментировал ничью против Зари.

По словам специалиста, причиной пропущенных стала безответственная игра в защите.

«Мы пропустили из-за индивидуальных ошибок в защите при стандартных положениях.

Я сейчас не могу однозначно сказать, кто в этом виноват, но так безответственно играть в защите нельзя.

Нам есть над чем работать в контексте работы в обороне при стандартных положениях, учитывая то, сколько мы пропускаем с них».

Также Шовковский прокомментировал перепалку между Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко уже после поединка, которую удалось зафиксировать телекамерам.

«Я думаю, что есть много моментов в отношении, которые стоит улучшать. Сейчас я не могу это комментировать.

Мы поговорим с футболистами о том, как они относятся к делу. Некоторым игрокам стоит понять, что нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе.

Спор Ваната и Пономаренко? Ничего не могу сказать, я не видел этого момента», - резюмировал наставник киевлян в эфире FoootballHub.

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