Инсайдер рассказал про условия контракта Турана с Шахтером
Турок будет работать в украинской команде.
Турецкий тренер Арда Туран возглавит Шахтер.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, специалист подписал контракт с "горняками".
Договор о сотрудничестве между донецким клубом и 38-летним специалистом рассчитан на 2 сезона. Официальное объявление ожидается в течение следующих 24 часов.
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Туран заменит на посту главного тренера Шахтера Марино Пушича, который покинул клуб по окончанию сезона.
Ранее сообщалось, что клуб УПЛ распрощался с тренером после пяти месяцев сотрудничества.
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