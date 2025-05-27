iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Инсайдер рассказал про условия контракта Турана с Шахтером

Турок будет работать в украинской команде.
Вчера, 09:24       Автор: Митя Шитко
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Турецкий тренер Арда Туран возглавит Шахтер.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, специалист подписал контракт с "горняками".

Договор о сотрудничестве между донецким клубом и 38-летним специалистом рассчитан на 2 сезона. Официальное объявление ожидается в течение следующих 24 часов.

Читай также: Чемпионат Украины. Итоги: кто в еврокубках, кто вылетел, лучшие игроки

Туран заменит на посту главного тренера Шахтера Марино Пушича, который покинул клуб по окончанию сезона.

Ранее сообщалось, что клуб УПЛ распрощался с тренером после пяти месяцев сотрудничества.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гасперини решил уйти из Аталанты Гасперини решил уйти из Аталанты
Финалист Евролиги пополнил штаб сборной Украины Финалист Евролиги пополнил штаб сборной Украины
"Принесет клубу трофеи": Палкин оценил перспективы Турана в Шахтере "Принесет клубу трофеи": Палкин оценил перспективы Турана в Шахтере
Конте обсудил будущее с президентом Наполи Конте обсудил будущее с президентом Наполи

Видео

Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля
Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: второй матч за место в Бундеслиге
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Левый Берег будет противостоять Металлисту 1925, Кудровка встретится с Ворсклой - известны даты и время переходных матчей
просмотров

Последние новости

Европа00:28
Гасперини решил уйти из Аталанты
Вчера, 23:59
Сборные23:59
Финалист Евролиги пополнил штаб сборной Украины
Украина23:14
"Принесет клубу трофеи": Палкин оценил перспективы Турана в Шахтере
Европа22:51
Конте обсудил будущее с президентом Наполи
Украина22:09
"Имеем большое желание завоевывать трофеи": Туран прокомментировал назначение в Шахтер
Украина21:40
Арда Туран - главный тренер Шахтера
Европа21:30
Ямаль официально продлил контракт с Барселоной
Европа и мир21:06
МОК не допустил россиян к хоккейному турниру Олимпиады-2026
Бокс20:37
"Я бы сбежал подальше": Дюбуа получил комплименты экс-чемпиона мира
Европа20:00
Середняк Бундеслиги уволил тренера по неожиданной причине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK