Кофе по-турецки: Конопля комично анонсировал нового тренера Шахтера

Марино Пушич покинул пост главного тренера Шахтера по окончанию сезона, в котором выиграла Кубок Украины.

Защитник "горняков" Ефим Конопля анонсировал нового наставника донецкой команды.

Читай также: Чемпионат Украины. Итоги: кто в еврокубках, кто вылетел, лучшие игроки

Украинский футболист снялся в коротком ролике, в котором заговорил про "кофе по-турецки".

Конопля, тем самым, намекнул, что Шахтер возглавит Арда Туран, слухи про которого ходят в последнее время.

Отметим, что инсайдер рассказал про условия контракта Турана с Шахтером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!