Кофе по-турецки: Конопля комично анонсировал нового тренера Шахтера
Украинец убедительно сыграл свою роль.
Марино Пушич покинул пост главного тренера Шахтера по окончанию сезона, в котором выиграла Кубок Украины.
Защитник "горняков" Ефим Конопля анонсировал нового наставника донецкой команды.
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Украинский футболист снялся в коротком ролике, в котором заговорил про "кофе по-турецки".
Конопля, тем самым, намекнул, что Шахтер возглавит Арда Туран, слухи про которого ходят в последнее время.
Отметим, что инсайдер рассказал про условия контракта Турана с Шахтером.
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