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Футбол

Кофе по-турецки: Конопля комично анонсировал нового тренера Шахтера

Украинец убедительно сыграл свою роль.
Вчера, 11:41       Автор: Митя Шитко
Ефим Конопля / ФК Шахтер Донецк
Ефим Конопля / ФК Шахтер Донецк

Марино Пушич покинул пост главного тренера Шахтера по окончанию сезона, в котором выиграла Кубок Украины.

Защитник "горняков" Ефим Конопля анонсировал нового наставника донецкой команды. 

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Украинский футболист снялся в коротком ролике, в котором заговорил про "кофе по-турецки". 

Конопля, тем самым, намекнул, что Шахтер возглавит Арда Туран, слухи про которого ходят в последнее время.

Отметим, что инсайдер рассказал про условия контракта Турана с Шахтером.

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