Судаков назвал достоинства Канады перед матчем с Украиной

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча со сборной Канады на товарищеском турнире.

Футболист отметил уровень игроков соперника.

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"Буквально только что у нас была теория по Канаде. Почти половина их состава играет в Европе в очень сильных командах: Порту, Лилле, Эспаньоле, если не ошибаюсь, Вильярреале, Марселе.

Очень хорошие футболисты из европейских чемпионатов. Я считаю, что это одна из сильнейших сборных в этом регионе. Поэтому будет сложно", — сказал Судаков для ВЗБІРНА.

Матч Канада - Украина начнется в 22:30 по Киеву. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

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