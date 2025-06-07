Судаков назвал достоинства Канады перед матчем с Украиной
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча со сборной Канады на товарищеском турнире.
Футболист отметил уровень игроков соперника.
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"Буквально только что у нас была теория по Канаде. Почти половина их состава играет в Европе в очень сильных командах: Порту, Лилле, Эспаньоле, если не ошибаюсь, Вильярреале, Марселе.
Очень хорошие футболисты из европейских чемпионатов. Я считаю, что это одна из сильнейших сборных в этом регионе. Поэтому будет сложно", — сказал Судаков для ВЗБІРНА.
Матч Канада - Украина начнется в 22:30 по Киеву. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.
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