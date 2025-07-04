В результате последнего обстрела Киева уничтожили офис местной Федерации футзала

В ночь с 3 на 4 июля Россия осуществила очередной террористический обстрел Киева.

В результате атаки на столицу Украины был уничтожен офис местной Федерации футзала. Также пострадало складское помещение компании Select, где хранился спортивный инвентарь.

Последствиями попадания шахеда в здание поделилась Ассоциация футзала Украины.

Отметим, что в ночь с 3 на 4 июня из-за террористического акта со стороны РФ пострадали по меньшей мере 19 человек. Информация уточняется.

Ранее экс-игрок сборной Украины раскритиковал Фееноорд за попытку приобрести игрока из российского клуба.

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