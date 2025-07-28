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Шахтер решил, что делать со статуей Луческу

Памятник легендарному тренеру валялся без дела 10 лет.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Шахтер наконец нашел применение статуи Мирчи Луческу.

Ее заказали еще в 2015 году к 70-летию румынского специалиста. Клуб планировал установить ее у Донбасс Арены после освобождения Донецка.

Спустя пять лет, уже на 75-й юбилей Луческу статую планировали поставить около тренировочной базы Шахтера в Киеве, но тогда Мистер возглавил Динамо. Акцию снова отложили.

И вот уже в 2025 году, когда румыну исполнится 80 лет, Шахтер решил отправить статую самому виновнику торжества, о чем и объявил официально.

Напомним, что на этой неделе Шахтеру предстоит ответный матч против Бешикташа.

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