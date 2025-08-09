"Показывает очень высокую интенсивность игры": Ребров похвалил игрока Шахтера

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями об игре полузащитника Шахтера Олега Очеретько на старте сезона.

По словам Реброва, юный футболист сильно спрогрессировал за последнее время.

"Как по мне, ему очень помогла сборная U-21, помогло Евро, потому что, я считаю, на Евро U-21 он был одним из лучших игроков сборной Украины.

Этот игрок показывает очень высокую интенсивность игры. Не знаю, видели ли вы его данные, мне давали их, когда он работал в Карпатах еще. Это очень интенсивный игрок.

Да, ему не хватает некоторых качеств, но он очень много работает на команду, поэтому сейчас, при том, что есть Бондаренко, Судаков, Назарина и бразильцы, он играет все матчи в основе Шахтера. Наверное, это увидел Арда Туран, действительно его работа на поле, работа на команду подкупает.

Еще раз говорю: для игрока очень важны требования, которые предъявляет тренер. Наверное, он делает то, что от него требует тренер – и он играет", - сказал Ребров для УПЛ ТВ.

