Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме

Сергей Задорожный вместе с супругой не могут покинуть авто.

Бывший защитник сборной Украины, а также тренер Сергей Задорожный попал в скандальную ситуацию, сообщает 20Хвилин.

По информации издания, уже почти сутки неизвестные люди в форме блокируют автомобиль с двумя людьми на парковке ТЦ.

Сообщается, что в машине находятся Сергей Задорожный и его супруга. Дома их ждут двое детей.

На запрос журналистов в ТЦК ответили, что их представителей там нет. Также в полиции отказались комментировать, кто те люди, что блокируют авто.

На текущий момент это вся доступная информация о проишествии.

