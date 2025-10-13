iSport.ua
Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме

Сергей Задорожный вместе с супругой не могут покинуть авто.
Вчера, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Сергей Задорожный
Сергей Задорожный

Бывший защитник сборной Украины, а также тренер Сергей Задорожный попал в скандальную ситуацию, сообщает 20Хвилин.

По информации издания, уже почти сутки неизвестные люди в форме блокируют автомобиль с двумя людьми на парковке ТЦ.

Сообщается, что в машине находятся Сергей Задорожный и его супруга. Дома их ждут двое детей.

На запрос журналистов в ТЦК ответили, что их представителей там нет. Также в полиции отказались комментировать, кто те люди, что блокируют авто.

На текущий момент это вся доступная информация о проишествии.

