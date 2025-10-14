Украинская сборная снова пропустила. Сколько матчей Украина не может сыграть "на ноль"?
В понедельник сборная Украины смогла обыграть сборную Азербайджана, однако один гол "сине-желтые" всё же пропустили.
Это уже 11-й матч подряд, в котором национальная команда Украины не сохраняет свои ворота "сухими".
Отмечается, что последний раз сборная Украины сыграла без пропущенных мячей более года назад 11 октября 2024 года, в поединке против сборной Грузии.
Результаты последних матчей сборной Украины:
2025: Украина – Азербайджан – 2:1
2025: Исландия – Украина – 3:5
2025: Азербайджан – Украина – 1:1
2025: Украина – Франция – 0:2
2025: Новая Зеландия – Украина – 1:2
2025: Канада – Украина – 4:2
2025: Бельгия – Украина – 3:0
2024: Украина – Бельгия – 3:1
2024: Албания – Украина – 1:2
2024: Грузия – Украина – 1:1
2024: Украина – Чехия – 1:1
