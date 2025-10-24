Как меняется украинский футбол из-за сотрудничества с бизнесом: пример МФК "Рентген"

Ключевой целью является совместная работа по развитию украинского футбола, усиление медиапространства вокруг него и реализация социальных инициатив.

Богдан Васютинский, президент МФК "Рентген":

"Для нас это партнерство – шаг вперед в развитии команды и всего медиафутбольного сообщества. Мы видим, что интерес к украинскому футболу растет, поэтому мы совместно с партнером стремимся создавать больше возможностей для игроков, болельщиков и молодежи, которая только начинает свой футбольный путь".

Александр Бабенко, CEO Casino.ua:

"Мы как бизнес понимаем, что наша роль в обществе выходит за рамки экономики. Для нас это сотрудничество – часть социальной миссии, попытка вместе с клубом строить новые стандарты прозрачности и доверия в поддержке спорта. Мы видим потенциал для создания новых ценностей: как спортивных, так и социальных, что соответствует нашей стратегии ответственного бизнеса”

МФК "Рентген" - одна из самых известных медиафутбольных команд Украины, выступающая в чемпионатах UA Steel и Украинской футбольной медиалиги. В составе команды играют известные медийные личности – Игорь Цыганик, Максим Деревянчук, Сергей Лиховида, Анатолий Яцечко и другие.

Это партнерство является примером эффективной коллаборации, направленной на достижение конкретных целей в развитии спортивной инфраструктуры и усилении роли бизнеса в поддержке социально важных инициатив.

