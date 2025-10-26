"Самим уже надоело": Ярмоленко оценил разгромную победу над Кривбассом

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал разгромную победу над Кривбассом в поединке десятого тура украинской Премьер-лиги, которая прервала шестиматчевую безвыигрышную серию.

36-летний футболист в этом поединке забил свой 115-й гол в УПЛ и помог команде одолеть соперника со счетом 4:0.

"Думаю, нам самим уже надоело показывать такие результаты. Мы понимаем, где мы играем, за какой клуб играем. Сегодня выходили как на финал и понимали, что кроме уверенной победы нас ничего больше не устроит.

Стало немного легче, поскольку давно не выигрывали. Мы понимаем, насколько важные матчи у нас впереди. Поэтому будем готовиться, нужно исправлять ситуацию.

Конечно, важная победа. Повторюсь, мы давно не выигрывали, много критики, и некоторые футболисты столкнулись с этим в первый раз. Бесспорно, им тяжело, поэтому разговариваем, стараемся поднять друг другу настроение. Думаю, все понимают, насколько важны две следующие игры с Шахтером. Это всеукраинское дерби, так что будем готовиться и, надеюсь, порадуем наших болельщиков", - приводит слова Ярмоленко официальный сайт Динамо.

