iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Самим уже надоело": Ярмоленко оценил разгромную победу над Кривбассом

Вингер Динамо поделился впечатлениями от завершения безвыигрышной серии команды.
Сегодня, 21:25       Автор: Игорь Мищук
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал разгромную победу над Кривбассом в поединке десятого тура украинской Премьер-лиги, которая прервала шестиматчевую безвыигрышную серию.

36-летний футболист в этом поединке забил свой 115-й гол в УПЛ и помог команде одолеть соперника со счетом 4:0.

Читай также: Динамо разобралось дома с Кривбассом

"Думаю, нам самим уже надоело показывать такие результаты. Мы понимаем, где мы играем, за какой клуб играем. Сегодня выходили как на финал и понимали, что кроме уверенной победы нас ничего больше не устроит.

Стало немного легче, поскольку давно не выигрывали. Мы понимаем, насколько важные матчи у нас впереди. Поэтому будем готовиться, нужно исправлять ситуацию.

Конечно, важная победа. Повторюсь, мы давно не выигрывали, много критики, и некоторые футболисты столкнулись с этим в первый раз. Бесспорно, им тяжело, поэтому разговариваем, стараемся поднять друг другу настроение. Думаю, все понимают, насколько важны две следующие игры с Шахтером. Это всеукраинское дерби, так что будем готовиться и, надеюсь, порадуем наших болельщиков", - приводит слова Ярмоленко официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс Динамо Киев чемпионат Украины Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига

Статьи по теме

Таблица УПЛ: Шахтер лидирует после десяти туров, Динамо и ЛНЗ отстают на один балл Таблица УПЛ: Шахтер лидирует после десяти туров, Динамо и ЛНЗ отстают на один балл
Календарь Динамо: "бело-синие" разгромили Кривбасс перед кубковой встречей с Шахтером Календарь Динамо: "бело-синие" разгромили Кривбасс перед кубковой встречей с Шахтером
Лунин заработал удаление в Эль Класико, не выходя на поле Лунин заработал удаление в Эль Класико, не выходя на поле
Календарь Шахтера: "горняки" разгромили Кудривку, следующий матч - против Динамо в Кубке Украины Календарь Шахтера: "горняки" разгромили Кудривку, следующий матч - против Динамо в Кубке Украины

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа22:59
Лунин заработал удаление в Эль Класико, не выходя на поле
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" разгромили Кудривку, следующий матч - против Динамо в Кубке Украины
Украина22:15
Таблица УПЛ: Шахтер лидирует после десяти туров, Динамо и ЛНЗ отстают на один балл
Бокс21:53
Паркер оценил шансы Уордли против Усика
Украина21:30
Календарь Динамо: "бело-синие" разгромили Кривбасс перед кубковой встречей с Шахтером
Украина21:25
"Самим уже надоело": Ярмоленко оценил разгромную победу над Кривбассом
Европа20:44
Эвертон с Миколенко потерпел разгромное поражение от Тоттенхэма
Украина20:20
УПЛ: ничья Полтавы и Колоса, Шахтер разгромил Кудривку, Динамо разбило Кривбасс
Украина19:59
Динамо разобралось дома с Кривбассом
Формула 119:58
"Ничего терять": Хэмилтон пообещал бороться за победу в Мехико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK