iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шовковский - о прерваной серии без побед над Шахтером: Никогда не говорили и не вспоминали это

Наставник Динамо поделился мнением о победе над принципиальным соперником.
Сегодня, 10:04       Автор: Василий Войтюк
Александр Шовковский / ФК Динамо Київ
Александр Шовковский / ФК Динамо Київ

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский после победы на Шахтером в рамках Кубка Украины поделился мнением о матче с журналистами.

"

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Шовковский

Статьи по теме

Новый скандал? Судаков иронически отреагировал на "оскорбление" со стороны Попова Новый скандал? Судаков иронически отреагировал на "оскорбление" со стороны Попова
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Шахтер на пути в 1/4 финала Кубка Украины Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Шахтер на пути в 1/4 финала Кубка Украины
Динамо одержало волевую победу, выбив Шахтер из Кубка Украины Динамо одержало волевую победу, выбив Шахтер из Кубка Украины
Динамо - Шахтер: накануне матча Кубка Украины Динамо - Шахтер: накануне матча Кубка Украины

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа12:17
Стало известно, как оценили игру Забарного в матче ПСЖ против Лорьяна
Украина11:44
Новый скандал? Судаков иронически отреагировал на "оскорбление" со стороны Попова
Украина11:17
Ярмоленко сравнялся с Милевским по голам в "Класическом" дерби
Бокс10:55
Джейк Пол - Джервонта Девис: промо-ролик к бою
Европа10:23
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Украина10:04
Шовковский - о прерваной серии без побед над Шахтером: Никогда не говорили и не вспоминали это
Европа09:48
Судаков прокомментировал не засчитанный из-за офсайда гол
Украина09:28
Кубок Украины: онлайн-трансляция матчей Метаалиста 1925 и Феникс-Мариуполя
НБА08:59
НБА: Бостон обыграл Кливленд, матч Лейкерс - Миннесота завершился победным баззером
Олимпийские игры08:40
НОК презентовал форму украинских олимпийцев на Игры-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK