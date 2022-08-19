Фонсека объяснил причины ухода из Шахтера

Главный тренер Лилля Паулу Фонсека поделился воспоминаниями об уходе из Шахтера в Рому в 2019 году.

По словам специалиста, он выиграл все с донецким клубом, а значит нуждался в новом вызове.

"В Шахтере мы каждый год выигрывали дубль – Кубок и чемпионат".

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"Рома обратилась ко мне после трех лет в Шахтере. Мы выиграли все в Украине, поэтому я хотел новый вызов и тренировать в одном из ведущих чемпионатов Европы. Серия А – одна из лучших, я еще раньше хотел тренировать в Италии и продолжать учиться, и Рома – удивительный, удивительный клуб", - приводит слова Фонсеки Coaches’ Voice.

Напомним, специалист в нынешнее межсезонье возглавил французский Лилль, с которым набрал четыре очка по итогам двух туров.

Ранее сообщалось, что клуб второго испанского дивизиона подписал экс-форварда Карпат и Шахтера.