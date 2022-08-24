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Металлист на выезде обыграл Рух

Матч чемпионата Украины длился более четырех часов.
Сегодня, 19:55
Рух - Металлист / УПЛ
Рух - Металлист / УПЛ
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В среду, 24 августа, в рамках первого тура УПЛ Рух встречался с Металлистом. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Встреча началась в 15:00 по Киеву, однако из-за воздушных тревог, которые впервые прервали матч чемпионата Украины, игра завершилась через более чем 4 часа.

В первом тайме голом отметился хавбек Металлиста Евгений Пидлепенец, на что Рух почти сразу же ответил забитым мячом Юрия Климчука.

Решил исход встречи форвард харьковской команды Максим Прядун. Украинец отметился через минуту после своего выхода на поле.

Рух – Металлист 1:2

Голы: Климчук, 41 – Пидлепенец, 37, Прядун, 66

Рух: Панькив – Лях, Слесарь, Белый (Дидык, 83), Сыч – Сапуга, Довгий (Федорчук, 69) – Рунич (Карабин, 77), Таллес (Притула, 77), Соломон-Отабор (Б. Бойчук, 70) – Климчук.

Металлист: Рыбка – Каплиенко, Мизюк, Федоров, Романюк – Ралюченко – Картушов, Панасенко (Прядун, 64), Танковский (Порох, 89), Пидлепенец (Багачанский, 76) – Коркишко.

Предупреждения: Сапуга, 34, Белый, 68, Лях, 81, Слюсар, 90+2 – Каплиенко, 32, Ралюченко, 55, Романюк, 82, Мизюк, 84

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ металлист Рух
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