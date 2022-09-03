Металлист 1925 в результативном матче "перестрелял" Ворсклу

В субботу, 3 сентября, в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч между Металлистом 1925 и Ворсклой.

Уже на 17-й минуте полтавчане могли выйти вперед, но Денис Олейник с "точки" не смог переиграть Олега Мозиля. Однако это удалось сделать Марлисону, который реализовал второй пенальти гостей под занавес первого тайма.

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После перерыва харьковчане восстановили паритет усилиями Андрея Борячука. За 10 минут до конца встречи Владислав Дмитренко, казалось бы, подарил Металлисту 1925 победу, но спустя всего три минуты Руслан Степанюк вернул на табло ничейный счет.

Победитель матча все же был выявлен, это произошло уже в добавленное арбитром время, когда Борячук с передачи Ярослава Мартынюка оформил дубль.

Металлист 1925 поднялся на седьмое место с пятью очками в активе. Ворскла же в новом сезоне только проигрывает - три поражения из трех и, как результат, ни одного очка.

Металлист 1925 - Ворскла 3:2

Голы: Борячук, 54, 90+2, Дмитренко, 80 - Марлисон, 44 (пен.), Степанюк, 83.

Металлист 1925: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус (Рудавский, 81) - Мартынюк - Бичек (Дмитренко, 70), Габелок, Кравченко (Чирук, 70), Ременюк - Борячук.

Ворскла: Ризнык - Пердута, Челядин, Зайков, Мельничук (Крупский, 72) - Скляр, Толи (А. Кравчук, 67), Олейник - Степанюк, Марлисон, Сефери.

Предупреждения: Курило - Скляр, Челядин

На 17-й минуте Денис Олейник (Ворскла) не реализовал пенальти (вратарь).