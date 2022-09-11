Колос на своем поле одолел Металлист

Клуб из Ковалевки добыл минимальную победу над командой из Харькова.

В воскресенье, 11 сентября, в рамках 4 тура УПЛ Колос встречался с Металлистом. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

В первой половине встречи командам не удалось распечатать ворота соперника, ввиду чего забитые голы перепали на вторые 45 минут.

К сожалению, единственный гол в данной встрече забил хавбек Колоса Сергей Мякушко на 73-й минуте.

После четырех туров Колос занимает первую строчку с 10 очками, а Металлист идет на 6 месте с 7 баллами.

Колос - Металлист 1:0

Гол: Мякушко, 73

Колос: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов – Ориховский (Задоя, 83), Милько (Смирный, 65) – Мякушко, Болбат (Исаенко, 81), Ильин – Попов (Безбородько, 46).

Металлист: Рыбка – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Романюк – Коркишко, Танковский, Панасенко – Кныш, Прядун, Пидлепенец.

Предупреждение: Каплиенко, 35