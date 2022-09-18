Пресс-аташе сборной Украины: Выход на поле Соболя в матче против Стандарда стал для нас неожиданностью

Украинец сыграл в матче чемпионата Бельгии несмотря на сообщения о травме.

В рамках девятого тура чемпионата Бельгии Стандард разгромил Брюгге со счетом 3:0.

На 71 минуте матча на поле вышел украинец Эдуард Соболь, хотя ранее сообщалось о его травме.

Пресс-аташе национальной сборной Александр Гливинский прокомментировал произошедшее.

"Выход Соболя на поле стал для нас сегодня неожиданностью. Вчера он позвонил по телефону главному тренеру и сказал, что у него повреждение, что он нуждается в операции и не сможет принять участие в сборе.

Может быть, врач клуба ему разрешил сегодня сыграть? Нам об этом неизвестно", - заявил Гливинский

Напомним, что 21 и 27 сентября сборная Украины проведет матчи с Шотландией в Лиге Наций, а 24 сентября встретится с Арменией в том же турнире.