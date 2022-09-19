"Каждая игра - это вызов": Мудрик - о матчах сборной Украины

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик поделился впечатлениями подготовки национальной команды к матчам Лиги наций.

По словам полузащитника, игрокам нужно еще несколько тренировок, чтобы адаптироваться.

"Мы проделали очень хорошую работу. Было 2 дня высоких нагрузок. Думаю, ребята в кондициях. Хорошо готовимся к матчу с Шотландией. Уже даже на тренировках чувствуется, что мы снова вспоминаем наши связки, которые у нас и были. Нам нужно буквально 2-3 тренировки, чтобы все это вспомнить".

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"Каждая игра – это вызов. Мы все знаем, нам не нужно напоминать, что вся Украина будет смотреть и нужно порадовать наших украинцев. Когда в команде коллектив – единое целое, ее очень сложно победить на поле. Даже если класс команды, против которой она играет, выше", - отметил Мудрик.

Напомним, что в сентябре сборная Украины сыграет в Лиге наций дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).

На данный момент украинская национальная команда после трех сыгранных матчей с семью очками возглавляет турнирную таблицу группы 1 Дивизиона B Лиги наций, опережая шотландцев на один балл.