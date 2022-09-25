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Футбол

Шахтер проиграл польскому клубу в спарринге

"Горняки" с пользой провели международную паузу, встретившись с подопечными своего экс-игрока.
Сегодня, 00:52
shakhtar.com
shakhtar.com
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Донецкий Шахтер провел товарищеский поединок с польским Радомяком, воспользовавшись международной паузой.

Клуб из Польши переиграл украинского гранда со счетом 2:0, забив оба мяча во втором тайме.

Стоит отметить, что Радомяк возглавляет бывший хавбек "горняков" Мариуш Левандовски.

Радом'як - Шахтер 2:0

Голы: Селе, 51, Мачадо, 90+

Шахтер: Пятов (Шевченко, 46), Лукас Тейлор (Дрозд, 46), Конопля (Роспутько, 46), Козик (Янович, 79), Фарина (Булеза, 62), Швед (Пушкарьов, 25), Джурасек (Савченко, 62), Сігеєв (Хромей, 62), Топалов ( Лосенко, 62), Петряк (Ющенко, 62), Кулаков (Погорілий, 46)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол шахтер
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