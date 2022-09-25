Экс-хавбек Шахтера: Я очень переживаю за украинцев, война - худшее, что может случится в жизни

Бывший полузащитник донецкого Шахтера, а ныне тренер польского Радомяка, с которым "горняки" провели спарринг, Мариуш Левандовски поделился мыслями о войне в Украине.

По словам польского специалиста, много его знакомых из Украины воюют против россии. Левандовски также выразил надежду на то, что победа нашей страны не за горами.

"Это даже не нуждается в комментариях, нет слов. Очень сильно волнуюсь за всех украинцев. Мы помогаем, как можем. Мне непонятно, как в таком мире что-то подобное происходит. Война – самое худшее, что только возможно.

Никому бы не хотелось, чтобы это произошло. Многие люди, которых я знаю, сражаются, чтобы страна перешла в руки украинцев. Это началось уже давно и хотелось бы, что война прекратилась.

Конечно, очень волновался за своих друзей. Не знал, что будет происходить завтра-послезавтра. Думал, что это не затянется так долго. Вообще казалось, что это какая-то шутка, а потом все увидели, что это настоящая война. Сказал, что могу помочь: "Приезжайте с семьями, с детьми".

Слава Украине! Героям Слава!", – заявил Левандовски пресс-службе Шахтера.