Матч Шахтер - Динамо может пройти в Польше

В рамках седьмого тура чемпионата Украины Шахтер примет киевское Динамо. Коммерческий директор "горняков" Дмитрий Кириленко рассказал, что не удалось организовать поединок в Великобритании

"После длительных переговоров приняли решение не проводить этот матч в столице Великобритании. Мы приложили все усилия и имели огромное желание осуществить эту инициативу, однако обстоятельства сложились иначе и помешали нам сыграть с Динамо в Лондоне.

На первом этапе мы получили согласие всех участников этого мероприятия – нашего соперника, УПЛ, УАФ. После этого начали вести переговоры со стадионом Вест Хэма, а параллельно – с другими клубами. Еще тогда у англичан было опасение, что месяца будет недостаточно для подготовки к проведению такого матча. Но мы все равно продолжали переговоры. К сожалению, затем произошло трагическое событие, парализовавшее всю Великобританию – смерть Королевы Елизаветы II. На две недели процесс был остановлен".

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Директор сообщил, что матч мог пройти на домашнем стадионе Челси - Стэмфорд Бридж.

"Сейчас мы продолжили переговоры. Кроме того, пытались договориться с Челси о проведении матча на Стэмфорд Бридж, однако организовать такое мероприятие на высоком уровне невозможно в течение столь короткого срока. Даже сами англичане сказали, что это сложно сделать.

Нам не хватило времени. Организовать матч на высоком уровне в течение такого срока невозможно. Кроме того, планировали доход от матча перечислить фонду United24, но, учитывая высокие затраты и вышеперечисленные обстоятельства, мы не видим возможности в доходе".

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Кириленко сообщил, что матч второго круга между Шахтером и Динамо может пройти в Великобритании.

"Безусловно. Если Динамо захочет провести свой домашний матч с Шахтером в Лондоне, мы всячески готовы им помогать. У нас уже есть определенные наработки, которыми охотно поделимся, ведь главной целью такого матча является помощь Украине.

Хотим поблагодарить Динамо за согласие, а также УАФ и УПЛ. Кроме того, благодарим Министерство спорта Украины в лице министра Вадима Гутцайта и посла United24 Андрея Шевченко за поддержку нашей инициативы, содействие и оперативность".

Директор также сообщил, что сейчас есть два варианта, где пройдет предстоящий поединок.

"Пока на этот вопрос нет точного ответа. Мы рассматриваем два варианта – либо в Варшаве, либо во Львове", - отметил Кириленко.

Ранее сообщалось, что Шахтер официально объявил о подписании Назарины.