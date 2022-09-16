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Бекхэм простоял в очереди 13 часов, чтобы попрощаться с королевой Великобритании

Легендарный футболист отдал дань уважения Елизавете II, потратив на это половину дня.
Сегодня, 19:45
Дэвид Бекхэм / CNN.com
Дэвид Бекхэм / CNN.com
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Бывший капитан сборной Англии и Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм простился с королевой Великобритании Елизаветой II, простояв при этом в очереди примерно 13 часов.

Англичанин  присоединился к другим высокопоставленным фигурам, которые ожидали своей очереди воздать должное королеве. Бекхэм был награжден орденом Британской империи за заслуги перед футболом в июне 2003 года в списке почестей ко дню рождения королевы.

"Каждый раз, когда мы стояли там, одетые в эти футболки с тремя львами, и у меня была повязка на руке, и мы пели "Боже, храни нашу королеву", это было то, что так много значило для нас", - цитирует Бекхэма The Guardian.

"Каждый раз, когда мы это делали, это было что-то особенное. Так что этот день всегда был трудным, и он труден для нации, труден для всех во всем мире, потому что я думаю, что все это чувствуют. И наши мысли сейчас с королевской семьей и, очевидно, со всеми присутствующими сегодня".

"Это особенное чувство: стоять здесь, праздновать ее жизнь и слушать разные истории, которые люди рассказывают. Я думал, что придя в 2 часа ночи, здесь будет немного тише — я ошибался".

Дэвид сказал, что ему "повезло" провести время с королевой и вспомнил тот день, когда он получил свой орден.

"Возможно, самым особенным моментом для меня было получение ордена Британской империи. Я тогда пришел с бабушкой и дедушкой, которые воспитали меня большим роялистом и поклонником королевской семьи. Там же была и моя жена".

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"Сделать шаг вперед для получения ордена, возможность задать вопрос Ее Величеству, поговорить с ней - мне так повезло, что у меня было несколько таких моментов в моей жизни, чтобы быть рядом с Ее Величеством".

Напомним, что королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Она находилась на троне на протяжении 70 лет, что сделало ее самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол англия АПЛ Дэвид Бекхэм
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