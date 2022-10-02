Черноморец уступил Александрии, использовав за матч трех голкиперов

Одесский клуб не может выиграть уже пять игр кряду.

В воскресенье, 2 октября, в рамках пятого тура УПЛ Черноморец встречался с Александрией. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Невезение хозяев поля началось с 48-й минуты. Сначала красную карточку получил Дмитрий Непогодов, а спустя некоторое время заменивший его Евгений Паст, получил травму и на поле появился третий голкипер команды Данил Варакута.

После этого эпизода Александрии удалось выйти вперед, однако Черноморец сумел сравнять, играя вдесятером. Одесскому клубу хотелось сохранить при такой непростой игре хотя бы ничью, однако гости воспользовались численным преимуществом и вырвали для себя победу.

После пяти туров Черноморец идет на 15 месте с 2 очками, а Александрия занимает 4 строчку, набрав 10 баллов.

Черноморец - Александрия 1:2

Голы: Брагару, 79 – Мирошниченко, 71, Ковалец, 83.

Черноморец: Непогодов – Путря, Джеймс, В. Ермаков, Селин – Плакса (Наумец, 59), Политило – Юсов, Бобко, Брагару – Бадибанга (Паст, 51, Варакута, 58).

Александрия: Билык – Дячук, Бабогло, Копина (Мирошниченко, 37), Цуриков – Рыбалка, Дришлюк – Калитвинцев, Демченко (Ковалец, 80), Кобзарь (Третьяков, 67) – Кожушко (В. Волошин, 67).

Предупреждения: Путря, 67 – Мирошниченко, 60, Волошин, 86.

Удаление: Непогодов, 49 (фол последней надежды).