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Ворскла вырвала победу над Черноморцем

После неудачного старта в чемпионате полтавская команда выиграла второй матч подряд.
Сегодня, 15:20
Ворскла победила Черноморец / УПЛ
Ворскла победила Черноморец / УПЛ
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В субботу, 8 октября, Ворскла в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги встречалась с Черноморцем.

Подопечные Виктора Скрипника одержали вторую победу подряд, обыграв одесситов со счетом 2:1, и пока поднялись в середину турнирной таблицы чемпионата Украины.

Команды обменялись голами в начале второго тайма - на точный удар Ворсклы в исполнении Владимира Чеснакова Черноморец быстро ответил голом Ивана Бобко. Только под конец встречи позитивный результат для полтавчан обеспечил Тауйлян Сефери.

Ворскла набрала семь очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице УПЛ, а Черноморец с двумя баллами в активе опустился на последнюю строчку.

Ворскла - Черноморец 2:1

Голы: Чеснаков, 49, Сефери, 88 - Бобко, 53.

Ворскла: Ризнык, Зайков, Скляр, Кравчук (Козыренко 72), Олейник, Степанюк (Марлисон 90+2), Сефери (Челядин 90+3), Чеснаков, Кравец, Бацула (Толи 72), Юрченко (Нестеренко 85)

Черноморец: Варакута, Ермаков, Манджрекар, Путря (Штогрин 87), Кравченко, Юсов, Бобко (Кубемба 90), Брагару, Кузык (Гладкий 87), Салюк (Бадибанга 90), Политыло

Предупреждения: Ризнык 68, Зайков 68 - Салюк 23, Кравченко 63, Путря 84

Удаление: Кравченко 90+4 (вторая желтая)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец ворскла чемпионат Украины Украинская Премьер-лига
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