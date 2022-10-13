УПЛ перенесла матч Заря - Колос на неопределенный срок

В субботу, 15 октября, в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги луганская Заря должна была принимать в гостях ковалевский Колос. Но этого не произойдет.

Как сообщает официальный сайт "черно-белых", дирекция УПЛ приняла решение перенести встречу на неопределенный срок.

"Дирекция Премьер лиги перенесла игру 7-го тура чемпионата, в котором луганская Заря должна была принять Колос на более поздний срок. Дата, время начала и место проведения поединка будут определены дополнительно", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что это уже вторая перенесенная игра чемпионата. Ранее о подобном решении было объявлено относительно поединка Кривбасса и Черноморца.