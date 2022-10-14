Монзуль рассудит Шахтер и Динамо в центральном матче 7-го тура УПЛ

Поединок между донецкой и киевской командами состоится 16 октября.

Стали известны судейские назначения на матчи седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт УАФ, главным арбитром центрального поединка тура между Шахтером и Динамо, который состоится в воскресенье, 16 октября, будет Екатерина Монзуль. Это единственная игра тура, где будет работать система VAR.

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Всего в седьмом туре УПЛ будет сыграно пять из восьми матчей.

Поединок Черноморец - Кривбасс перенесли на 2 декабря. Также была отложена на неопределенный срок встреча Заря - Колос.

Матч Ингулец - Александрия был сыгран еще 25 августа и завершился победой гостей со счетом 2:1.