Металлист обыграл Ворсклу и вышел на третье место, Металлист 1925 и Львов разошлись миром

В субботу, 15 октября, Металлист принимал в Ужгороде Ворсклу в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Харьковская команда одержала победу со счетом 3:2, что позволило ей подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата.

Счет в поединке был открыт только под конец первого тайма, когда отличился Максим Прядун. После перерыва хозяева поля удвоили преимущество усилиями Александра Каплиенко. Гости сократили отставание благодаря точному удару Андрея Кравчука, но практически сразу Прядун оформил дубль. До конца встречи полтавская команда сумела отквитать один мяч стараниями Марлисона.

Металлист - Ворскла 3:2

Голы: Прядун, 44, 56, Каплиенко, 49 - Кравчук, 54, Марлисон, 80

На данный момент Металлист с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Ворскла, имея в своем активе семь баллов, расположилась на десятой позиции.

В параллельном матче седьмого тура УПЛ Металлист 1925 в Коваливке встречался со Львовом, завершив поединок результативной ничьей 2:2.

Хозяева поля открыли счет уже на пятой минуте матча, когда Ярослав Мартынюк реализовал пенальти, но гости быстро выровняли положение усилиями Владислава Бугая. Еще в первом тайме харьковчане снова вышли вперед после результативного удара Ростислава Русина, а отыграться львовская команда смогла во второй половине встречи благодаря автоголу Никиты Безуглого.

Металлист 1925 - Львов 2:2

Голы: Мартынюк, 5 (пен.), Русин, 22 - Бугай, 8, Безуглый, 66 (аг)

Удаление: Мартынюк, 88

Металлист 1925, набрав девять очков, занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ. Львов с пятью пунктами идет на 12-й строчке.