Нещерет и Вивчаренко - в старте на матч против Шахтера

Динамо Киев определилось с составом на "Класичне".

В рамках 7 тура чемпионата Украины Шахтер в номинально домашнем матче примет Динамо.

Главный тренер столичной команды Мирча Луческу определился с составом на матч.

В сравнении с матчем против Ренна у "бело-синих" три изменения в основе.

Вместо Гармаша, Дубинчака и Беседина с первых минут появляются Караваев, Вивчаренко и Ванат.

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Состав Динамо: Нещерет - Вивчаренко, Забарный, Сирота, Тымчик - Сидорчук, Буяльський, Шепелев - Караваев, Ванат, Цыганков.

Напомним, стартовый свисток в матче Шахтер - Динамо прозвучит в 17:00 по киевскому времени.