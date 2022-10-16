Нещерет и Вивчаренко - в старте на матч против Шахтера
Динамо Киев определилось с составом на "Класичне".
В рамках 7 тура чемпионата Украины Шахтер в номинально домашнем матче примет Динамо.
Главный тренер столичной команды Мирча Луческу определился с составом на матч.
В сравнении с матчем против Ренна у "бело-синих" три изменения в основе.
Вместо Гармаша, Дубинчака и Беседина с первых минут появляются Караваев, Вивчаренко и Ванат.
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Состав Динамо: Нещерет - Вивчаренко, Забарный, Сирота, Тымчик - Сидорчук, Буяльський, Шепелев - Караваев, Ванат, Цыганков.
Напомним, стартовый свисток в матче Шахтер - Динамо прозвучит в 17:00 по киевскому времени.